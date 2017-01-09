Число жертв «Боярышника» увеличилось до 78 человек

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем с метанолом в Иркутске выросло до 78 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Татьяну Шкурскую.

Она рассказала, что двое отравившихся умерли за новогодние праздники, на лечении в больницах находятся трое человек. По словам Шкурской, новые пострадавшие за время новогодних праздничных дней не поступали.

Ранее сообщалось о 76 погибших.

Первые пострадавшие от отравления метанолом начали поступать в больницы Иркутска в середине декабря. Выяснилось, что все они употребляли концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта находился опасный для жизни метиловый. Было заведено несколько уголовных дел, в том числе и в отношении высокопоставленных региональных чиновников.

Правоохранительные органы сообщали о том, что в одном из районов Иркутска был обнаружен склад метилового спирта, который использовали для изготовления концентрата.

В Иркутской области, а затем и во всей России на месяц запретили продажу непищевых спиртосодержащих препаратов.