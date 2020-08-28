Число зарегистрированных самозанятых в России достигло миллиона человек

В России в качестве самозанятых зарегистрировались более миллиона человек, каждый день эта цифра растет в среднем на 3,5 тысячи. Об этом РБК сообщили в Федеральной налоговой службе.

Благодаря регистрации самозанятых из «тени» удалось вывести 130 миллиардов рублей доходов, выплачено 3,5 миллиарда рублей налогов.

В основном россияне регистрируются самозанятыми в качестве водителей такси, курьеров, арендодателей, репетиторов, мастеров по ремонту, маркетологов или работников сферы IT.

При этом некоторые фирмы стали злоупотреблять новым налоговым режимом, увольняя сотрудников и вынуждая их регистрироваться в качестве самозанятых. Признаки таких злоупотреблений ФНС выявила более чем у 1,8% фирм из 97 тысяч, воспользовавшихся услугами самозанятых.

Эксперимент по введению налога на самозанятость начался 1 января 2019 года. Он предлагает сниженную налоговую ставку (4% вместо 13%) в обмен на официальную регистрацию в качестве самозанятого.