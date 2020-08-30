Число заразившихся COVID-19 во всем мире превысило 25 млн человек

Более 25 миллионов человек заразились коронавирусом по всему миру. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости.

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

По данным на утро 30 августа, число инфицированных составляет 25 009 250 человек. За время пандемии умерли 842 702 человек, выздоровели 16 411 400.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (5,9 миллиона), Бразилии (3,8 миллиона) и Индии (3,5 миллиона). Далее следует Россия, где выявлено 982 573 случая заражения COVID-19.