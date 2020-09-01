Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило миллион
За время эпидемии в России выявили 1 000 048 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. За это время от инфекции умерли 17,3 тысячи человек, выздоровели 815,7 тысячи пациентов.
За последние сутки в России выявили 4 729 новых случаев коронавируса. 31 августа оперштаб сообщил о 4 993 новых заболевших, ежедневное число новых больных росло пять дней подряд.
1 сентября наибольшее число новых пациентов выявили в Москве (641), Санкт-Петербурге (185), Московской (156), Ростовской (133) и Нижегородской области (132).
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