Число умерших от коронавируса в Москве превысило пять тысяч человек

За последние сутки в Москве умерли 13 человек, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в столице умерли, по данным оперштаба, 5 006 человек с коронавирусом.

За время пандемии в Москве выявлено почти 272 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 230 тысяч человек.

14 сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить осенью дополнительных ограничений из-за коронавируса. Он назвал достаточными нынешние меры — масочный режим в транспорте, магазинах и учреждениях общепита. По его словам, в мэрии считают, что в ближайшие недели и месяцы ситуация будет «управляемой».

«Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать», — приводит его слова «Интерфакс».