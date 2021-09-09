Число погибших при взрыве газа в Ногинске выросло до семи
Спасатели обнаружили тела еще двух погибших под завалами дома в Ногинске, где произошел взрыв газа. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Число погибших после взрыва газа увеличилось до семи.
Утром 8 сентября в многоквартирном доме в Ногинске произошел взрыв. 15 человек пострадали, из них шестеро были госпитализированы. Более 170 жителей дома эвакуировали.
Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК). В Ногинске объявили трехдневный траур и отменили празднование Дня города 11 сентября.
Фото на превью: агентство «Москва»
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