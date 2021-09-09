Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего под завалами жилого дома в подмосковном Ногинске, где накануне взорвался газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.

В МЧС заявили, что продолжают поиски двух девушек.

Взрыв газа в многоквартирном девятиэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате взрыва погибли пять человек, в том числе девушка-подросток, еще 15 пострадали. Более 170 жителей дома эвакуировали.

Часть дома обрушилась, однако остаток здания подлежит восстановлению, говорил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК). В Ногинске объявили трехдневный траур и отменили празднование Дня города 11 сентября.