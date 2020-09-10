Число новых случаев коронавируса в России растет четвертый день подряд

В России за последние сутки выявили 5 363 новых случая коронавируса, умерли 128 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество зараженных превысило один миллион 46 тысяч человек.

Согласно статистике оперштаба, в России четвертый день подряд фиксируется рост зараженных COVID-19. Кроме того, седьмой день подряд выявлено более пяти тысяч случаев коронавируса.

С начала эпидемии в России умерли 18 тысяч 263 человека с диагностированным коронавирусом, выздоровели более 862,3 тысячи.

Самое большое число новых заражений выявили в Москве (695), Санкт-Петербурге (215), Московской области (169), Нижегородской области (163)и Ростовской области (155).

Фото на превью: агентство «Москва»