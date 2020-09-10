Число новых случаев коронавируса в России растет четвертый день подряд
В России за последние сутки выявили 5 363 новых случая коронавируса, умерли 128 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество зараженных превысило один миллион 46 тысяч человек.
Согласно статистике оперштаба, в России четвертый день подряд фиксируется рост зараженных COVID-19. Кроме того, седьмой день подряд выявлено более пяти тысяч случаев коронавируса.
С начала эпидемии в России умерли 18 тысяч 263 человека с диагностированным коронавирусом, выздоровели более 862,3 тысячи.
Самое большое число новых заражений выявили в Москве (695), Санкт-Петербурге (215), Московской области (169), Нижегородской области (163)и Ростовской области (155).
Результаты клинических исследований российской вакцины от COVID-19 опубликовали в авторитетном научном журнале. Что нужно об этом знать
Фото на превью: агентство «Москва»
38 минут назад
В Большом театре отменили оперу из-за болезни солиста. У него заподозрили коронавирус
3 часа назад
Центр имени Гамалеи направил The Lancet ответы на вопросы о российской вакцине
4 часа назад
«Интерфакс»: нового карантина не планируется, несмотря на рост заболеваемости COVID-19
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие новости
В Минздраве около половины случаев суицида связали с алкоголем Сегодня в 16:24 В Казани арестовали водителя эвакуатора за изнасилование 13‑летней девочки. Он был одет в спецовку ГИБДД Сегодня в 16:01 В Большом театре отменили оперу из-за болезни солиста. У него заподозрили коронавирус Сегодня в 15:58 Боксера Кушиташвили приговорили к условному сроку по делу о нападении на росгвардейца и хранении наркотиков Сегодня в 15:49 Reuters: китайские власти запретили СМИ писать о фильме «Мулан» Сегодня в 14:52 Бизнесмена, давшего показания на Фургала, отпустили под домашний арест Сегодня в 14:22 «Убери за собой, но тщательно». Потанин рассказал о реакции Путина на аварию в Норильске Сегодня в 14:15 «Спид. Центр»: из аптек начали изымать экспресс-тесты на ВИЧ, которые использовались в фильме Дудя Сегодня в 13:41 «Мы не располагаем достоверной информацией». Песков — о сообщениях об улучшении здоровья Навального Сегодня в 12:45 Центр имени Гамалеи направил The Lancet ответы на вопросы о российской вакцине Сегодня в 12:38
Популярное у подписчиков Дождя за неделю