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Замминистра Иркутской области стала фигурантом дела об отравлении «Боярышником»

Новости
12:28, 27 декабря
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений правительства Иркутской области Евгении Нефедовой по статье «Халатность». Об этом сообщается на сайте иркутского СК.

Поводом для возбуждения дела стало массовое отравление людей концентратом для ванн «Боярышник».

По версии следствия, Нефедова имела полномочия подать в суд и добиться закрытия торгового павильона, расположенного на земельном участке, который принадлежал Иркутской области. Владелец павильона арендовал участок у области. Сотрудники министерства имущественных отношений региона неоднократно устанавливали нарушения в павильоне и выносили владельцу предупреждения и штрафы.

В ноябре 2016 года сотрудники ведомства пожаловались заместителю министра Евгении Нефедовой на допускаемые владельцем павильона нарушения. Вместо того, чтобы расторгнуть договор аренды, Нефедова, как отметили в СК, вынесла владельцу торгового павильона еще одно предупреждение. Именно там осуществлялась продажа ядовитого концентрата «Боярышник», от отравления которым скончались 77 жителей Иркутска. В жидкости присутствовал опасный метиловый спирт.

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Ранее по факту массовой гибели людей из-за отравления был задержан заместитель руководителя Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. 27 декабря у него случился сердечный приступ, его поместили в больницу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Халатность». После его выписки суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее иркутское управление Роспотребнадзора сообщило об обнаружении склада, где хранилось 13,5 тысяч литров жидкости для мытья стекол, которая содержала метанол. Его количество в средстве превышало норму в 500 раз.

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