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После землетрясения у берегов Чили объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в Тихом океане в 225 километрах от берегов Чили, сообщает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США.
#BREAKING PTWC issues tsunami warning after 7.7-magnitude earthquake jolts 77km SW of Puerto Quellon, Chile (USGS) pic.twitter.com/9i1gSAm0XE— CCTVNEWS (@cctvnews) 25 декабря 2016 г.
Толчок произошел на глубине 15 километров у берегов чилийского города Пуэрто-Монт.
Центр по предупреждению о цунами в Тихим океане сообщил, что возможны опасные волны в районе тысячи километров от эпицентра толчка и они могут прийти к берегу, передает «Би-би-си».
Министертсво внутренних дел Чили выпустило предупреждение о необходимости эвакуации для жителей прибрежных районов страны.
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