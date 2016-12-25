Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Очевидец рассказала о моменте падения Ту-154 в Черное море
Министр транспорта рассказал об отсутствии информации о выживших в катастрофе Ту-154
После землетрясения у берегов Чили объявлена угроза цунами
Кремль опроверг сообщения о разлетевшихся на 8 км обломках Ту-154

После землетрясения у берегов Чили объявлена угроза цунами

Новости
18:00, 25 декабря
665
0
Поделиться

Землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в Тихом океане в 225 километрах от берегов Чили, сообщает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США. 

Толчок произошел на глубине 15 километров у берегов чилийского города Пуэрто-Монт.

Центр по предупреждению о цунами в Тихим океане сообщил, что возможны опасные волны в районе тысячи километров от эпицентра толчка и они могут прийти к берегу, передает «Би-би-си». 

Министертсво внутренних дел Чили выпустило предупреждение о необходимости эвакуации для жителей прибрежных районов страны. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2