После землетрясения у берегов Чили объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в Тихом океане в 225 километрах от берегов Чили, сообщает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США.

Толчок произошел на глубине 15 километров у берегов чилийского города Пуэрто-Монт.

Центр по предупреждению о цунами в Тихим океане сообщил, что возможны опасные волны в районе тысячи километров от эпицентра толчка и они могут прийти к берегу, передает «Би-би-си».

Министертсво внутренних дел Чили выпустило предупреждение о необходимости эвакуации для жителей прибрежных районов страны.