Четырех отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафуют на $1000

Четырех выборщиков из штата Вашингтон, которые должны были проголосовать за Хиллари Клинтон, но отдали свои голоса другим кандидатам, оштрафуют на тысячу долларов, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя властей штата.

Штраф им придется заплатить в течение 60 дней.

Во время выборов в ноябре большинство жителей Вашингтона проголосовали за Клинтон, что позволило ей получить все 12 голосов выборщиков от этого штата. Выборщики, согласно местным законам, подписывают обещание голосовать за того кандидата, которого выдвинула их партия. Однако во время второго этапа голосования — коллегии выборщиков — Клинтон получила лишь восемь голосов из 12.

Число выборщиков, отказавшихся голосовать за того кандидата, которого выбрал их штат, стало на последних президентских выборах рекордным за 200 лет. В общей сложности семь человек отказались голосовать так, как решил их штат.

По итогам первого этапа выборов в ноябре кандидат-республиканец Дональд Трамп набрал 306 голосов выборщиков, Клинтон получила 232 голоса. Во время съезда коллегии выборщиков двое из них отказались голосовать за Трампа, а пятеро — за Клинтон. Победителем президентской гонки был признан Трамп, который даже с учетом отказавшихся поддержать его выборщиков набрал больше, чем необходимые для победы 270 голосов.

Его инаугурация состоится 20 января.