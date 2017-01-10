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Детям из малоимущих семей подарили червивые конфеты от имени иркутского губернатора

Новости
16:55, 10 января
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Дети из многодетных и малоимущих семей в Иркутской области получили подарки, в которых были испорченные конфеты, сообщает FlashSiberia со ссылкой на источник в правительстве региона.

«Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения», — рассказал собеседник агентства.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора изданию IrkutskMedia, в бесплатных конфетах были белые червяки. Сейчас ведомство пытается отследить, кто является поставщиком подарков и как они формировались. 

По информации издания, родители детей, получивших подарки, написали три жалобы в управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Минсоцразвития региона и производителю. 

Поставщик 17,6 тысячи подарков для детей-льготников был выбран по результатам элетронного аукциона, пишет IrkutskMedia. Кроме того, в министерстве социального развития, опеки и попечительства области изданию сообщили, что еще более 33 тысяч подарков закупили из средств муниципалитетов за пределами областного центра, еще более 46 тысяч подарков приобрели на деньги меценатов.

«Скорей всего, были нарушены условия хранения. Нужно выяснить, откуда поступил товар, какой его срок годности, где он лежал, в каких условиях, как формировался этот сладкий подарок, и уже по результатам будет ясно, кто виноват», — сказала «Новому телевидению Сибири» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по региону Светлана Каурова. 

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