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Со дна Черного моря подняли второй черный ящик разбившегося Ту-154

Со дна Черного моря подняли второй черный ящик разбившегося Ту-154

Новости
12:17, 28 декабря
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Второй бортовой самописец самолета Ту-154 подняли со дна Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве также уточнили, что с начала поисковой операции водолазы обнаружили 12 крупных и более 1,5 тысячи мелких фрагментов разбившегося самолета.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что из воды подняли все бортовые самописцы, однако позже источник ТАСС в силовых структурах заявил, что два параметрических ботовых самописца не подняты из воды.

Накануне «Интерфакс» также рассказал о первых результатах расшифровки черного ящика, поднятого со дня Черного моря 27 декабря. По информации агентства, результаты предварительного анализа записей подтверждают версию об ошибке пилотов. В Минобороны в свою очередь заявили, что первичный анализ позволил «сузить перечень вероятных причин крушения самолета».

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли.

В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.

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