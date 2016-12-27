Минобороны подтвердило обнаружение черного ящика Ту-154

Спасатели обнаружили один из черных ящиков потерпевшего крушение Ту-154. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс». По словам представителя ведомства, речь идет об «основном» бортовом самописце.

В ближайшее время самописец доставят в Центральный научно-исследовательский институт ВВС Минобороны в Подмосковье. Там специалисты займутся его расшифровкой.

В Минобороны также сообщили, что на утро вторника спасателям удалось найти 12 тел погибших пассажиров самолета и 156 фрагментов тел. Накануне в Москву были доставлены 10 тел погибших, началась процедура опознания. Накануне источник «Интерфакса» в оперативном штабе спасательной операции сообщил, что на месте крушения самолета найдены останки порядка 80 человек.

Военно-транспортный самолет Минобороны России потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека. Основными версиями причины крушения самолета рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. При этом, по словам источника ТАСС в силовых структурах, версия попадания постороннего предмета в двигатель рассматривается как приоритетная.

Накануне «Коммерсанту» удалось ознакомиться с показаниями свидетеля катастрофы — сотрудника береговой охраны пограничной службы ФСБ. В момент крушения самолета он находился на катере в море. По его словам, вылетевший из аэропорта самолет двигался медленно с неестественно поднятым вверх носом. После этого лайнер начал снижаться, задел воду хвостом, который отвалился и утонул.