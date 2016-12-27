Чемезов заявил об отсутствии ущерба для структуры «Ростеха» из-за избиения Кашина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что контролирующийся предприятием холдинг «Заслон» не понес ущерба из-за того, что его управляющего Александра Горбунова заподозрили в причастности к избиению журналиста Олега Кашина, передает РБК . Чемезов также заступился за Горбунова, заявив, что не верит в его виновность.

Как подчеркнул глава «Ростеха», задержание управляющего холдингом и скандал вокруг его причастности к делу об избиении Кашина никак не повлияли на работу предприятия и на его контракты. При этом Чемезов добавил, что уголовное дело в отношении Горбунова еще не закрыто. «Кашин все пытается найти улики против него [Горбунова], поэтому наверное пока еще дело и не завершено», — пояснил глава «Ростеха».

«Насколько я его знаю по совместной работе и, тогда, когда он работал в Министерстве обороны, я не верю, что он где-то в чем-то был замешан», — заявил Чемезов на пресс-конференции. Он добавил, что встречался с Горбуновым и обсуждал дело Кашина. По словам Чемезова, обвинения в отношении Горбунова — это «глупость какая-то».

Ранее в интервью РБК Чемезов уже заступался за Горбунова. Тогда он связал его уголовное преследование было инсценировано «ради того, чтобы отобрать у него бизнес». «Потому что все это сделали люди, которые у него работали, которых он поймал за руку», — сказал тогда глава «Ростеха». Сам Кашин тогда отказался считать эту версию состоятельной.

Компания «Заслон», занимающаяся разработкой оборудования для военных судов и авиации, на 60% принадлежит структуре госкорпорации «Ростех», на 40% — ООО «Управляющая компания «Ленинец»

Журналиста Олега Кашина избили в ноябре 2010 года возле своего дома на Пятницкой улице в Москве. В сентябре 2015 года Кашин сообщил о раскрытии дела о своем избиении. По словам журналиста, его избиение заказал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Исполнителями стали сотрудники охраны Механического завода в Санкт-Петербурге, который входит в холдинг «Ленинец», принадлежащий Анатолию Турчаку, отцу псковского губернатора.

Из показаний, которые дали задержанные по делу об избиении Кашина, следовало, что избиение журналиста заказал гендиректор холдинга «Заслон» Александр Горбунов, чтобы отомстить журналисту за оскорбительный комментарий в адрес Андрея Турчака. Сам Горубнов эти обвинения отвергает.