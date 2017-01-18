Челси Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года

Президент США Барак Обама на 28 лет сократил тюремный срок приговоренной к 35 годам лишения свободы за разглашение секретной информации Челси Мэннинг, сообщает The New York Times.

Она должна выйти на свободу 17 мая 2017 года.

В 2010 году Челси Мэннинг, которая тогда была мужчиной под именем Бэдли, передала секретные документы проекту WikiLeaks. С 2007 года Мэннинг служил в армии США и находился в Ираке в должности разведчика. В апреле 2010 года он передал ресурсу WikiLeaks секретные документы, среди которых была видеозапись расстрела мирных жителей американским военным вертолетов в Ираке. В мае 2010 года Мэннинга арестовали.

Дополняется.