Чехия удовлетворила запрос пятилетней давности о выдаче России предполагаемого боевика

Чешские правоохранительные органы передали России Тагира Исрапилова, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании и посягательстве на жизнь полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

Исрапилов подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений в Дагестане. Ему предъявили обвинения по трем статьям — 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), части 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, Исрапилов стал участником незаконного вооруженного формирования в начале 2008 года. Он выполнял поручения руководства группы, снабжая других ее участников религиозной литературой и средствами связи. В 2010 году один из участников группы рассказал другим, что его отец «не молится и является неверным». При этом он работает в правоохранительных органах. «Также он сообщил, что в доме отца имеется большая сумма денег, которая может быть использована для нужд войны против сотрудников правоохранительных органов и неверных (джихада)», — рассказали в Генпрокуратуре России.

В начале мая 2010 года участники формирования объединились в банду, чтобы совершить нападение на сотрудника правоохранительных органов. В августе того же года члены банды проникли в квартиру и застрелили его, а также забрали более полутора миллионов рублей и украшения на сумму 30 тысяч рублей.

Исрапилову удалось скрыться от преследования. В июле 2011 года его экстрадировали из Германии в Чехию, где его обвинили в подделке документов и участии в преступном сообществе. Там он отбывал наказание до июля 2015 года.

Россия направила Чехии запрос на его выдачу еще в 2011 году, однако он был удовлетворен только спустя пять лет.