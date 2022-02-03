Чеченский госканал показал видео, на которых родственники Янгулбаевых публично отказываются от них

Представители тейпа Келой, к которому принадлежит семья бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, публично заявили, что отказываются от связи с ними и угрожают убийством. Выступления родственников распространил телеканал ЧГТРК «Грозный».

Перевод выступлений родственников приводит издание «Кавказ.Реалии»*. Мужчина, которого представляют братом Сайди Янгулбаева, на одном из видео говорит, что тейп опозорен действиями семьи перед всей республикой и чеченским народом.

«Мы заявляем, что они не являются нашей частью. Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства. Если мы их настигнем, мы выстрелим. Я никогда не думал, что такое настигнет меня. Он [Сайди] был старшим в нашей семье, должен был заменить нам отца, но именно из-за него мы сегодня в такой ситуации. Я бы сегодня отдал многое за то, чтобы не говорить это», — говорит мужчина.

Он также попросил извинения у главы республики и всего чеченского народа.

Другой мужчина, представившийся братом Янгулбаева Сайди-Амином, пообещал, что если найдет своего племянника Ибрагима Янгулбаева раньше других, то лично его убьет.

«И я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь. Я порываю с ними», — говорит он на видео.

С проклятиями в адрес семьи выступил мужчина, которого телеканал называет братом Заремы Мусаевой — жены Сайди Янгулбаева.

20 января чеченские силовики пришли в дом Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и силой увезли в Грозный Зарему Мусаеву. Они утверждали, что она проходит свидетелем по делу о мошенничестве. Позже суд арестовал ее на два месяца по обвинению в нападении на полицейского.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл Янгулбаевых «пособниками террористов». После этого судья вместе с дочерью покинули Россию. Они связывают преследование с критикой чеченских властей. Одного из сыновей Янгулбаева Ибрагима объявили в розыск по обвинению в оправдании терроризма в оппозиционном телеграм-канале 1ADAT.

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