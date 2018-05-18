Росавиация сократила чартерные программы трех авиакомпаний

Росавиация решила сократить чартерные программы на июнь трех авиакомпаний — I Fly, Royal Flight и «Саратовские авиалинии». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомство.

Это решение агентство приняло в связи с «многочисленными задержками и отменами рейсов за период с 15 апреля по 14 мая», а также из-за несоответствия программ полетов резерву самолетов этих авиакомпаний. Программу I Fly сократили на 10%, Royal Flight — на 15%, «Саратовских авиалиний» — на 50%.

Росавиация рекомендовала туроператорам учитывать эту информацию.

После катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля в Подмосковье Росавиация внепланово проверила компанию и затем ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и запретила перевозчику использовать Ан-148. «Саратовские авиалинии» 15 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, но агентство продлило срок его действия до 30 мая. В начале апреля стало известно, что Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить свою деятельность.

17 мая, авиакомпания сообщила, что получила письмо из Росавиации о приостановке продаж билетов с 30 мая. Перевозчик расценил это письмо как «введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая». «Саратовские авиалинии» сообщили, что в связи с этим их руководство решило остановить деятельность авиакомпании с 31 мая, а с 18 июля начнет увольнять сотрудников, которых сейчас 1200. Компания также заверила, что устранила все недочеты и сообщила об этом Росавиации.

Советник главы Росавиации Сергей Извольский в тот же день сказал журналистам, что авиакомпания не устранила выявленные недочеты в полном объеме, но отчитывалась об их выявлении. «Саратовские авиалинии» заявили, что это утверждение не соответствует действительности.

18 мая перевозчик сообщил, что возобновляет продажу авиабилетов.