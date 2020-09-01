Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после которых террористы напали на редакцию

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo повторно опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, после которых в 2015 году террористы напали на редакцию издания. Анонс нового номера опубликован в твиттере издания.

Электронная версия номера опубликована на сайте журнала. Печатный вариант выйдет 2 сентября, когда перед судом предстанут 14 человек, обвиняемых в пособничестве террористам, организовавшим серию нападений в Париже в 2015 году.

Numéro spécial : Tout ça pour ça.



Retrouvez :



👉 Un florilège des charognards du 7 janvier 2015

👉 Procès : la parole aux familles

👉 Sondage exclusif @IfopOpinion : la liberté d'expression c'est important, mais...



Disponible dès demain ! pic.twitter.com/NyiTmva6Kr — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 1, 2020

На обложке выпуска изображены 12 карикатур на Мухаммеда — столько человек погибли в результате нападения на редакцию, среди них был автор одной из них.

В редакционной колонке сказано, что за прошедшие пять лет Charlie Hebdo постоянно получал просьбы снова опубликовать карикатуры на пророка. «Мы отказывались делать это не потому что было запрещено — закон нам это позволяет, — но потому что нам был нужен хороший повод, повод, имеющий смысл и стоящий обсуждения», — сказано в ней.

7 января 2015 года в редакции Charlie Hebdo открыли стрельбу Саид и Шериф Куаши. По версии следствия, причиной нападения стали карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта 12 человек погибли, 11 пострадали. Братья Куаши были застрели в ходе спецоперации.

Через два дня сообщник террористов Амеди Кулибали захватил заложников в супермаркете, в результате погибли четыре человека.

Фото на превью: Eric Galliard / Reuters