Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в номере от 28 декабря опубликовал две карикатуры на крушение российского самолета Ту-154 в Черном море.
На одной из карикатур изображен падающий самолет, из которого доносится протяжный звук «а». «Репертуар военного хора Красной армии расширяется», — говорится в подписи к картинке.
Еще Charlie Hebdo о крушении Ту-154: "Репертуар военного хора расширяется" pic.twitter.com/ue76SbUSMP— Mikhail Golub (@golub) 28 декабря 2016 г.
На другой карикатуре — падающий самолет с подписью: «Плохие новости… [президента России Владимира] Путина там не было».
"Bad news, Putin wasn't there" - new Charlie Hebdo cartoons are published @Charlie_Hebdo_ pic.twitter.com/bez8jGVQa9— Jenna Abrams (@Jenn_Abrams) 28 декабря 2016 г.
Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, среди них — участники военного хора имени Александрова, журналисты, госслужащие и филантроп Елизавета Глинка. Все они погибли.
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В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.