Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154

На одной из карикатур изображен падающий самолет, из которого доносится протяжный звук «а». «Репертуар военного хора Красной армии расширяется», — говорится в подписи к картинке.

На другой карикатуре — падающий самолет с подписью: «Плохие новости… [президента России Владимира] Путина там не было».

"Bad news, Putin wasn't there" - new Charlie Hebdo cartoons are published @Charlie_Hebdo_ pic.twitter.com/bez8jGVQa9