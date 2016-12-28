Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в номере от 28 декабря опубликовал две карикатуры на крушение российского самолета Ту-154 в Черном море.

На одной из карикатур изображен падающий самолет, из которого доносится протяжный звук «а». «Репертуар военного хора Красной армии расширяется», — говорится в подписи к картинке.

Еще Charlie Hebdo о крушении Ту-154: "Репертуар военного хора расширяется" pic.twitter.com/ue76SbUSMP — Mikhail Golub (@golub) 28 декабря 2016 г.

На другой карикатуре — падающий самолет с подписью: «Плохие новости… [президента России Владимира] Путина там не было».

Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, среди них — участники военного хора имени Александрова, журналисты, госслужащие и филантроп Елизавета Глинка. Все они погибли.

В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.