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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу Ту-154

Новости
21:35, 28 декабря
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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в номере от 28 декабря опубликовал две карикатуры на крушение российского самолета Ту-154 в Черном море. 

На одной из карикатур изображен падающий самолет, из которого доносится протяжный звук «а». «Репертуар военного хора Красной армии расширяется», — говорится в подписи к картинке.

На другой карикатуре — падающий самолет с подписью: «Плохие новости… [президента России Владимира] Путина там не было».  

Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, среди них — участники военного хора имени Александрова, журналисты, госслужащие и филантроп Елизавета Глинка. Все они погибли.

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В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета.

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