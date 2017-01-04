СМИ сообщили о госпитализации Чарльза Мэнсона

Серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывающий пожизненное заключение в калифорнийской тюрьме, переведен в больницу. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Один из собеседников газеты заявил, что причиной госпитализации Мэнсона стало серьезное заболевание.

В свою очередь представитель управления исправительными и реабилитационными учреждениями Терри Торнтон заявил, что заключенный жив, но отказался сообщить подробности «из соображений безопасности».

Чарльз Мэнсон, а также его последователи из секты «Семья», были осуждены в 1969 году за серию убийств. Их жертвами стали девять человек, в том числе беременная актриса Шерон Тейт, жена режиссера Романа Полански.

Суд приговорил Мэнсона к смертной казни, которую затем заменили на пожизненное заключение. Мэнсон 12 раз подавал прошение о досрочном освобождении, однако все они были отклонены.