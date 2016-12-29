В бельгийском Шарлеруа эвакуировали дворец правосудия и вокзал из-за угрозы взрыва

Полиция эвакуировала дворец правосудия и вокзал в бельгийском городе Шарлеруа из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телекомпания RTBF.

На вокзале и в здании суда работают саперы.

Движение на прилегающих улицах перекрыто. Жителей ближайших домов попросили не выходить на улицу до завершения операции.

В твиттере местной полиции сообщается, что угроза взрыва во дворце правосудия оказалась ложной.