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В бельгийском Шарлеруа эвакуировали дворец правосудия и вокзал из-за угрозы взрыва
Полиция эвакуировала дворец правосудия и вокзал в бельгийском городе Шарлеруа из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телекомпания RTBF.
На вокзале и в здании суда работают саперы.
Движение на прилегающих улицах перекрыто. Жителей ближайших домов попросили не выходить на улицу до завершения операции.
В твиттере местной полиции сообщается, что угроза взрыва во дворце правосудия оказалась ложной.
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