CBS узнал о прекращении американской программы помощи северо-западу Сирии

США остановили программу поддержки северо-западных регионов Сирии, включая провинции Идлиб и Африн. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей администрации президента Дональда Трампа.

Программа помощи северо-западным регионам Сирии предполагает борьбу с экстремизмом, поддержку независимых СМИ, «стабилизацию общества» и укрепление системы образования. Теперь сирийские регионы лишатся 200 миллионов долларов, выделявшихся американской стороной ежегодно.

По словам собеседников, это решение было принято в рамках выполнения поручения Дональда Трампа по сокращению расходов США в Сирии. Чиновники отметили, что 95% территории северо-западных районов Сирии освободили от представителей террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Поэтому в США решили, что помощь этим регионам «не имеет большого влияния в долгосрочной перспективе». При этом часть средств перенаправят для помощи другим сирийским провинциям, отмечают источники.

Эксперты раскритиковали решение администрации Трампа. По их словам, поддержка северо-западных регионов Сирии дает возможность влиять на «политическое будущее» страны.

В конце января Трамп объявил об освобождении коалицией под руководством США территорий Ирака и Сирии от ИГ. 4 мая Госдепартамент прекратил финансирование неправительственной организации «Белые каски», которая работает на территории Сирии. До этого бюджет «Белых касок» на треть зависел от денег США.