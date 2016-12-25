СК возбудил дело по факту крушения Ту-154

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 российского Минобороны в Черном море. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбудили по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Самолет, совершавший плановый полет в Сирию, потерпел крушение в Черном море. Обломки самолета были найдены недалеко от Сочи — в 1,5 километрах от берега. Он перестал выходить на связь «через некоторое время после взлета с аэропорта Адлер». Там самолет проходил дозаправку.

Следователи уже ведут допрос технического персонала аэропорта и лиц, причастных к вылету самолета, а также изымают предполетную документацию.

В рамках расследования дела изымается предполетная документация, а также проводятся допросы должностных лиц и технического персонала, который готовил самолет к вылету.

По уточненным данным, на борту самолета находились 91 человек — 68 музыкантов из ансамбля имени Александрова, девять журналистов и шесть сопровождающих и восемь членов экипажа.