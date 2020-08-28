Бывший офицер спецназа США рассказал о сотрудничестве с ГРУ

Бывший офицер спецназа США Питер Деббинс заявил о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он арестован по подозрению в шпионаже, сообщает The Washington Post.

По его словам, он делал это из-за своей жены, которая живет в Челябинске.

«Я чувствовал себя мессией для России, представлял, что я освобожу ее от репрессивного правительства, поэтому я был польщен, когда они обратились ко мне. Кроме того, был обеспокоен тем, что они могли сделать с семьей моей жены»,— говорится в письменном заявлении военного.

Согласно обвинительному заключению, Питер Деббинс впервые приехал в Челябинск в 1996 году по программе независимого обучения, будучи членом Корпуса подготовки офицеров запаса. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником ВВС России. Уже тогда он дважды встречался с агентами российской разведки, которые дали ему дали кодовое имя «Икар Лесников».

По словам источника Washigton Post, Деббинс служил в отряде по борьбе с химической, биологической, радиационной и ядерной угрозой, и у него нет боевого опыта. По словам самого Деббинса, он передавал россиянам информацию о своем подразделении, сведения о его дислокации в Южной Корее, Азербайджане и Грузии.

Также он передавал имена сотрудников контрразведки и спецназа, кто мог бы согласиться на сотрудничество.

В 2004 году во время службы в Азербайджане за нарушение безопасности Деббинса отстранили, лишив допуска к секретной информации, однако в 2010 году доступ восстановили.