Бывшему главе кампании Трампа предложили сдаться властям США

В рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту и бывшему бизнес-партнеру Манафорта Рику Гейтсу предложили сдаться федеральным властям США. О том, что им предъявили первые обвинения в рамках расследования, со ссылкой на источник, участвующий в деле, сообщает The New York Times.

Какие именно им предъявлены обвинения, пока неизвестно.

Манафорт находился под следствием за нарушения федерального налогового законодательства, отмывание денег и ненадлежащее раскрытие данных об иностранном лоббировании.

Гейтс — давний протеже и младший партнер Манафорта. Его имя появляется в документах, связанных с компаниями, которые фирма Манафорта создала на Кипре, чтобы получать платежи от политиков и бизнесменов в Восточной Европе, выяснила The New York Times.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Манафорт самостоятельно придет к представителям министерства юстиции. По данным издания, обвинительный акт будет раскрыт позднее в понедельник.

В сентябре стало известно о том, что прослушка Манафорта велась до и после выборов 2016 года. Как узнал CNN, ордер был получен в ходе расследования о работе нескольких американских консалтинговых фирм на правящую партию Украины. Расследование было начато в 2014 году, в 2016 году из-за отсутствия доказательств его прекратили. Оно возобновилось после получения ФБР нового ордера на слежку за Манафортом, он мог быть выдан из-за подозрений в наличии связи команды Дональда Трампа с российскими властями.

Часть перехваченных разговоров, по данным издания, передали команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, возглавляющего расследование вмешательства России в выборы в США. Сам Манафорт заявил, что прослушивание его разговоров было политически мотивировано.