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Бывшие сотрудники ВЭБа пожаловались Медведеву на увольнения

Новости
07:44, 12 января
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50 сотрудников Внешэкономбанка в декабре направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с жалобами на «вопиющие и многократные нарушения трудового законодательства и кодекса корпоративной этики» новым руководством госкорпорации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.

В нем говорится, что в организации «под предлогом экономической целесообразности» идут массовые сокращения, но при этом «сотнями» набираются новые сотрудники.

В письме также сообщается о принуждении сотрудников к увольнению по соглашению сторон, невыплате зарплаты и премий. Авторы обращения просят премьера, который является главой наблюдательного совета ВЭБа, провести проверку.

В пресс-службе ВЭБа «Коммерсанту» заявили, что считают кадровую политику организации соответствующей закону.

Председатель госкорпорации Сергей Горьков объяснил, что, что новая бизнес-модель ВЭБа требует оптимизации, которая коснулась примерно половины сотрудников старой команды. «Некоторые сотрудники уволились в 2016 году из-за несогласия с новой политикой, новыми правилами и возросшими требованиями к работе: это люди, которые не справились с нагрузкой либо ушли на пенсию», — отметил он.

 Заявления о невыплате премий в ВЭБе назвали не соответствующими действительности.

По данным собеседника «Коммерсанта», Медведев письмо получил и поручил разобраться в ситуации первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Представители Медведева и Шувалова на запросы газеты не ответили.

Руководство в ВЭБе сменилось в феврале 2016 года

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