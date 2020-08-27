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Новости

Бывшие преподаватели ВШЭ объявили о создании «Свободного университета»

27 августа, 09:05
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Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми университет не стал продлевать контракт на новый учебный год, объявили запуск образовательного проекта «Свободный университет». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на заявление основателей проекта.

В нем говорится, что в «Свободном университете» не будет административного давления и цензуры.

Основатели сообщили, что необходимость в «Свободном университете» появилась тогда, когда они поняли, что Высшая школа экономики перестала быть свободной от влияния государства. 

Как рассказала профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова, в планах у основателей «Свободного университета» объединять разные тематические образовательные проекты и в будущем предоставлять качественное дополнительное образование.

Отмечается, что обучение в «Свободном университете» будет бесплатным, а сам проект — международным. Дополнительная информация о поступлении и образовательной программе будет опубликована на сайте организации 1 сентября.

В начале августа руководство ВШЭ сообщило о прекращении сотрудничества с преподавателями Виктором Горбатовым, Эллой Панеях, Кириллом Мартыновым, Ильей Гурьяновым, Дмитрием Турко и Татьяной Левиной. Официальные причины всех увольнений — реорганизация вуза, низкая публикационная активность и другие критерии.

В интервью студенческому изданию DOXA в июле Горбатов рассказал, что вместе с другими преподавателями он якобы был внесен в список «неблагонадежных» оппозиционно настроенных сотрудников.

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