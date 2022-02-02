Бывшему оператору ФБК, осужденному за твиты, заменили общий режим колонии на поселение

Кассационный суд заменил бывшему оператору Фонда борьбы с коррупцией* Павлу Зеленскому, осужденному по делу о призывах к экстремизму, место отбывания наказания с общего режима на колонию-поселение. Об этом в твиттере сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Светлану Байтурину.

Чиков отметил, что Зеленский выйдет на свободу в октябре 2022 года.

В апреле прошлого года Зеленского приговорили к двум годам колонии общего режима по статье о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) из-за двух твитов о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Зеленский признал вину и отказался от адвоката. После этого его перевели из СИЗО под домашний арест. Дело оператора рассматривалось в особом порядке. После оглашения приговора Зеленского этапировали из московского СИЗО в колонию.

В июне Мосгорсуд сократил Зеленскому срок лишения свободы на месяц.

*Деятельность ФБК признана экстремистской и запрещена в России