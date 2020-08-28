Бывшего главу ракетной корпорации «Энергия» арестовали по делу о мошенничестве на миллиард рублей

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал бывшего директора ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в структуру «Роскосмоса») Владимира Солнцева, обвиняемого в мошенничестве на миллиард рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Солнцев арестован до 3 октября. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) из-за хищений при заключении контракта на поставку электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции.

Он не признает вину и утверждает, что реализация контракта проходила в рамках закона. «Вместо того, чтобы заниматься запуском кораблей, Роскосмос занимается этими (проверками) в отношении старой команды», — сказал Солнцев на заседании суда (цитата по ТАСС).

Кроме Солнцева, фигурантами дела проходят семь человек. Трое из них покинули Россию, их объявили в розыск.

26 августа «Роскосмос» сообщил о следственных действиях в отношении Владимира Солнцева. В госкорпорации отметили, что расследование связано с событиями, произошедшими до 2018 года, и касаются нескольких бывших менеджеров РКК «Энергия».

Владимир Солнцев был главой РКК «Энергия» с 2014 по 2018 год.