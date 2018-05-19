Осужденного в США экс-главу «дочки» «Техснабэкспорта» депортировали в Россию

Бывшего главу компании TENAM — дочернего предприятия российского ядерного экспортера «Техснабэкспорт» — Вадима Микерина депортировали из США после отбытия тюремного заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Службы иммиграционного и таможенного контроля министерства внутренней безопасности США Джастина Уилэна.

По его словам, 18 мая Микерина выдворили в Россию. После выхода из тюрьмы 24 апреля Микерин находился в одном из центров временного содержания Службы иммиграционного и таможенного контроля.

В 2014 году Микерина обвинили в участии в преступном сговоре с целью вымогательства. Следствие считало, что бизнесмен за взятки предоставлял подряды на транспортировку в США российского урана одной и той же фирме на внеконкурсной основе. Микерин организовал вывоз денег из США, а его помощники переводили средства на счета в Латвии, Швейцарии и на Кипре.

Предприниматель признал вину в получении взяток на два миллиона долларов. В декабре 2015 года его приговорили к четырем годам тюрьмы.

The Wall Street Jouranal писала, что ФБР пыталось завербовать Микерина для того, чтобы вскрыть с его помощью более обширную схему взяток, в которых подозревали высокопоставленных российских чиновников. Бизнесмен на предложение сотрудничать с агентами службы ответил отказом.

Вадим Микерин возглавлял компанию TENAM — «дочку» «Техснабэкспорта», которая входит в структуру «Росатома» и занималась поставками обогащенного урана.