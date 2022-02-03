Бывшего чеченского судью Сайди Янгулбаева лишили неприкосновенности

Коллегия судей в Чечне лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке и неприкосновенности, передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

В связи с чем коллегия приняла такое решение, неизвестно. Его приняли единогласно 15 членов коллегии во время тайного голосования.

Ранее у Янгулбаева был статус судьи в отставке, он обладал неприкосновенностью и принадлежал к судейскому сообществу.

Дополнение в 17:40. Янгулбаев в разговоре с РБК заявил, что прекращать его статус судьи в отставке «нет никаких оснований», так как это можно сделать, только если бы он получил гражданство или вид на жительство в другой стране. Он планирует обжаловать это решение в Высшей квалификационной коллегии судей России.

«Когда меня лишали полномочий судьи, точно так же за один день собрали членов квалификационной коллегии в нарушение всех процессуальных норм. От них все что угодно можно ожидать. Лишившись статуса судьи в отставке, я теряю неприкосновенность. Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело. Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова. Почему они не уходят с работы, я не знаю. Никакой независимости там нигде нет», — сказал он.

В январе домой к Янгулбаеву в Нижнем Новгороде приехали чеченские силовики и увезли его жену Зарему Мусаеву на допрос. Они утверждали, что Мусаева проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве.

Позднее стало известно, что Мусаеву арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве, а затем отправили в СИЗО по уголовному делу о применении насилия к полицейскому. Детали дела неизвестны, однако Baza утверждала, что, по версии следствия, женщина якобы схватила участкового по Ахматовскому району Грозного правой рукой за левую щеку и когда ее пытались оттащить, расцарапала ему лицо.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «террористами» и «пособниками террористов» и обещал «уничтожить» их.

После угроз Кадырова Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинули Россию. Его сыновья уже находились за границей. Они связывают преследование с критикой чеченских властей. 31 января стало известно, что против Ибрагима Янгулбаева, возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма, его заочно арестовали. По данным Baza, дело возбудили из-за старых постов в телеграм-канале «1ADAT», где критиковались чеченские власти. Чеченские власти связывают Янгулбаева с этим каналом.