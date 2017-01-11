BuzzFeed опубликовал доклад о российском досье на Трампа

Американское издание BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится о связях между представителями штаба избранного президента США Дональда Трампа и российскими спецслужбами, а также о наличии у Россиии компрометирующих его сведений об «извращенных сексуальных актах».

В нем отмечается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток. «Он знал, что президент и госпожа Обама останавливались в этом номере во время одного из своих официальных визитов в Россию», — говорится в тексте.

«Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет», — отмечается в публикации.

В нем также говорится, что досье на Трампа «контролируется представителем Кремля Песковым» под прямым руководством российского президента.

Досье было собрано бывшим агентом британской разведки Ми6, которого в ходе предвыборной борьбы наняли противники Трампа в Республиканской и Демократической партии. CNN и The Washington Post отмечают, что американские спецслужбы достоверность этих данных пока не подтверждают.

BuzzFeed отмечает, что в докладе содержатся неточности и ошибки. По информации издания, о документе было известно уже несколько месяцев, однако он не публиковался из-за отсутствия доказательств и невозможности их получить.

Ранее CNN сообщил, что американские спецслужбы сообщили Трампу о наличии этого доклада. Он, в свою очередь, назвал информацию «фальшивыми новостями» и «охотой на ведьм».

Шестого января американские спецслужбы опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия пыталась повлиять на выборы в США, чтобы помочь Трампу победить.