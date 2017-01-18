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Джордж Буш-старший госпитализирован

Новости
11:43, 18 января
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Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в Хьюстоне. Об этом сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на его представителя Жана Беккера.

Буш находится в Техасском медицинском центре. 

Причину госпитализации не назвали. Состояние бывшего президента стабильно, с ним все в порядке, сказал Беккер. Ожидается, что его выпишут в ближайшие дни.

Reuters отмечает, что в последний раз Буш дважды был госпитализирован в 2014 году из-за проблем с дыханием, а также в 2015 году после травмы при падении.

В начале января представитель Буша сообщил, что бывший президент не приедет на инаугурацию Дональда Трампа из-за состояния здоровья.

Джорджу Бушу 92 года. Он был 41-м президентом США — занимал этот пост с 1989 до 1993 года.

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