Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в Хьюстоне. Об этом сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на его представителя Жана Беккера.

Буш находится в Техасском медицинском центре.

Причину госпитализации не назвали. Состояние бывшего президента стабильно, с ним все в порядке, сказал Беккер. Ожидается, что его выпишут в ближайшие дни.

Reuters отмечает, что в последний раз Буш дважды был госпитализирован в 2014 году из-за проблем с дыханием, а также в 2015 году после травмы при падении.

В начале января представитель Буша сообщил, что бывший президент не приедет на инаугурацию Дональда Трампа из-за состояния здоровья.

Джорджу Бушу 92 года. Он был 41-м президентом США — занимал этот пост с 1989 до 1993 года.