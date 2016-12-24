Президент Филиппин пригрозил «сжечь ООН» в ответ на обвинения в нарушении прав человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил «сжечь ООН» в случае жалобы на него по поводу нарушения прав человека в стране. Такое заявление он сделал, выступая на военной базе в южной части Филиппин, сообщает The Independent.

«Вы можете пойти и пожаловаться в ООН. Я сожгу ООН, если вы хотите. Я сожгу ее дотла, если поеду в Америку», — заявил Дутерте.

О такой мере президент Филиппин заявил в ответ на осуждение ООН методами борьбы местных властей с наркоторговлей в стране. По неофициальным данным, во время кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах погибли более шести тысяч человек.

Ранее Дутерте заявлял о том, что рассматривает возможность для Филиппин выйти из состава ООН, Международного уголовного суда, а также прекратить действие двухсторонних соглашений с США. Такой стала реакция лидера Филиппин на доклад верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, сообщившем о «кровавой» борьбе с наркотиками в государстве и многократных случаях нарушения прав человека на Филиппинах. Дутерте также добавил, что аль-Хусейн «идиот» и «шутник».

Масштабная кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в июле 2016 года с приходом к власти нового президента Родриго Дутерте. По информации СМИ, правоохранители активно применяют «внесудебные казни», убивая наркоторговцев.