Будущий премьер-министр Японии планирует обсудить с Россией принадлежность Курильских островов

Новый председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга заявил о необходимости вынести на переговоры с российскими властями вопрос принадлежности четырех островов южных Курил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию будущего премьер-министра Японии, которая прошла в Токио.

«Что касается северных территорий, то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырех островов», – заявил он.

Ёсихидэ Суга заменит на посту премьер-министра Японии Абэ Синдзо, который в конце августа сообщил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Ёсихидэ Суга будет утвержден парламентом страны на посту премьера 16 сентября.

Согласно поправкам, внесенным Владимиром Путиным в Конституцию, призывы к отчуждению части территории России приравниваются к экстремизму. В изменениях к 67 статье указывается, что Россия «обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Фото на превью: правительство Сахалинской области