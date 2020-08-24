«Будем разбираться: мы ошиблись или лаборатория». Омские врачи — о расхождении с результатами берлинской клиники

Врачи омской больницы скорой помощи № 1 проверили организм Алексея Навального на наличие ингибиторов холинэстеразы, однако результаты дали отрицательный результат. Об этом сообщил заведующий токсикологическим отделением больницы Александр Сабаев, передает «Интерфакс». Об обнаружении этого вещества в организме Навального заявили в берлинской клинике «Шарите».

«При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный», — сказал Сабаев.

Он добавил, что у Навального «отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами» этой группы.

Заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко сказал, что не может пока прокомментировать расхождение в результатах обследования. «Конечно, мы будем разбираться: мы ошиблись или лаборатория, или это все дезинформация», — сказал он.

В свою очередь заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ имени Пирогова Борис Теплых заявил, что версия отравления прорабатывалась в первый день поступления Навального, однако она «не нашла подтверждения». Он также отметил, что Навальному сразу сделали инъекции атропина, считающегося антидотом.

24 августа берлинская клиника «Шарите» подтвердила, что политика отравили. «Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», — сказали в больнице. Каким именно веществом отравили Навального, пока не установили.

Ранее Минздрав Омской области сообщил, что в организме Навального не нашли никаких токсинов.

Фото на превью: Денис Каминев для RTVI