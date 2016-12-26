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Хакеры написали о смерти Бритни Спирс в аккаунте Sony Music

Новости
18:36, 26 декабря
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Хакеры взломали твиттер Sony Music Global, после чего в аккаунте появилась запись о смерти певицы Бритни Спирс, сообщает The Independent.

«Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая», — говорилось в твиттере Sony Music Global.

Скриншот /  The Independent

Сообщение о смерти Бритни Спирс также появилось в твиттере музыканта Боба Дилана. The Independent отмечает, что хакеры также могли взломать его аккаунт.

Представитель Бритни Спирс подтвердил изданию, что певица жива.

Позже Sony Music Global сообщила в твиттере, что аккаунт компании был взломан. По данным The Independent, за хакерскими атаками может стоять группа OurMine, которая ранее была причастна ко взломам аккаунтов основателя Facebook Марка Цукерберга и основателя Wikipedia Джимми Уэльса.

Хакры из OurMine взламывают аккаунты известный людей для того, чтобы привлечь внимание к проблеме безопасности в интернете и убедить потенциальных клиентов воспользоваться сервисом компании. 

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