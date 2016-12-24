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В Благовещенске начали строительство моста через реку Амур в Китай

Новости
15:30, 24 декабря
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В российском Благовещенске началось строительство моста через реку Амур, который соединит регион с китайской провинцией Хэйлунцзян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приамурья.

Строительство планируют завершить в 2019 году. Протяженность моста составит 19,9 километров, из них 6,5 километров будут проходить по территории Китая, остальные — по российской территории. Широта моста составит 14,5 метров.

Стоимость моста составляет, по оценкам китайской стороны, примерно 355 миллионов долларов (21,6 миллиарда рублей). Губернатор Приамурья в сентябре прошлого года оценил проект в 16 миллиардов рублей. При этом большую часть суммы в строительство инвестируюет Россия. Совместный с Китаем кредит для этих целей был взят в китайском банке.

Подготовка к строительству этого моста велась более 20 лет. Первоначально начало работ было запланировано на июле 2016 года, однако впоследствии его перенесли.

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