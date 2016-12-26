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Главный редактор SNC сообщила об увольнении Божены Рынской

Новости
21:43, 25 декабря
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Главный редактор журнала SNC Наталия Архангельская заявила, что журналистка Божена Рынска не работает в издании с 1 декабря 2016 года. Об этом Архангельская написала в своем фейсбуке.

«Дорогие друзья, в ответ на ваши вопросы хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря», — сообщила она, добавив, что Рынска работала в журнале внештатно. 

Ранее Божена Рынска опубликовала у себя в фейсбуке пост, в котором заявила, что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду гибель в авиакатастрофе сотрудников телеканала НТВ, который, по ее словам, распространял ложные сведения о ней.

Пост Рынской вызвал широкий резонанс. Помощница депутата Госдумы Евгения Федорова Мария Катасонова написала заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания Рынской и принять решение о возбуждении против нее уголовного дела по статье об экстремизме. 

25 декабря самолет Минобороны потерпел крушение в Черном море. Лайнер летел в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, в том числе съемочная группа телеканала НТВ.

В 2014 году Божену Рынску признали виновной по делу о порче чужого имущества. В 2013 году она повредила камеру оператора НТВ, который снимал журналистку около ее дома. 

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