Высказывания Божены Рынски о катастрофе Ту-154 проверит прокуратура Москвы

Обращения депутатов и общественников с просьбой проверить опубликованные в фейсбуке высказывания журналистки Божены Рынски о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофеТу-154 переданы в прокуратуру Москвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В конце декабря Рынска написала пост в фейсбуке, в котором заявила, что счастлива «когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея ввиду погибших в авиакатстрофе сотрудников телеканала НТВ. По ее словам, ранее они распространяли ложную информацию о ней.

Пост Рынской вызвал широкий резонанс. Мария Катасонова, помощница депутата Госдумы Евгения Федорова, написала заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку высказываниям Рынски и принять решение о возбуждении против нее уголовного дела по статье об экстремизме. Кроме того, в сети была размещена петиция с требованием лишить Рынску гражданства, ее подписали свыше 175 тысяч человек.

В Кремле, комментируя слова Рынски, назвали их «уродливыми проявления сумасшествия». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ему понятна «жесткая реакция» на такие высказывания.

25 декабря самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море, направляясь в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, в том числе съемочная группа телеканала НТВ. Все они погибли.

В 2014 году Божену Рынску признали виновной по делу о порче чужого имущества. В 2013 году она повредила камеру оператора НТВ, который снимал ее около дома.