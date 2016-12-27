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На окна квартиры Божены Рынски наклеили портреты погибших в крушении Ту-154

На окна квартиры Божены Рынски наклеили портреты погибших в крушении Ту-154

Новости
16:05, 27 декабря
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На окна балкона квартиры журналиста Божены Рынски неизвестные наклеили фотографии сотрудников НТВ, погибших в авиакатастрофе. Об этом Рынска написала на своей странице в фейсбуке. Сама Рынска расценила произошедшее как «нападение». 

По ее словам, к ней в квартиру «попытались влезть через балкон». «Приехала машина [с номером] А769МТ с подъёмником 125 регион. Попытались открыть окна. На балкон налепили фотографии [погибших сотрудников] НТВ», — написала Рынска.

Она добавила, что те, кто испытывает «святые, хаха, якобы чувства» по поводу погибших в авиакатастрофе Ту-154 журналистов — «это обычные бандиты», «пролезающие в квартиры». По словам журналистки, погибшие «бы по свистку, не моргнув глазом, без зазрения совести, отправились проникать в чужую квартиру и травить инакомыслящего».

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Ранее Рынска нелестно высказалась в адрес погибших в авиакатастрофе журналистов НТВ, поблагодарив «боженьку» за их гибель. Такие слова Рынски вызвали широкое общественное осуждение — в сети появилась петиция с требованием лишить ее российского гражданства. Ее подписали более 100 тысяч человек. Позднее Рынска удалила взывавший резонанс пост, вместо него написав другой. В этой записи она высказала такую же точку зрения на гибель журналистов в авиакатастрофе.

Слова Божены Рынски прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания Рынски «уродливым сумасшествием». Ими заинтересовали в Генпрокуратуре, сообщив, что проверят ее слова.

Авиакатастрофа, в котором погибли журналисты НТВ, произошла 25 декабря. На борту военно-транспортного самолета Ту-154 находились 92 человека, в том числе девять журналистов телеканалов «Звезда», НТВ и «Первый», артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также военнослужащие Минобороны России.

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