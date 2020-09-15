В Евросоюзе предложили назвать новый режим санкций именем Алексея Навального
Новый режим европейских санкций против тех, кто нарушает права человека, может получить имя Алексея Навального. Об этом рассказал представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента.
Боррель заявил, что разрабатываемый в ЕС с конца 2019 года режим санкций за нарушение прав человека следует назвать именем Алексея Навального по аналогии со «списком Магнитского».
«То, что произошло с господином Навальным, как мне кажется, должно подвигнуть государства-члены ЕС положить конец их дискуссиям, начать действовать и утвердить этот режим санкций за нарушение прав человека, который, как „акт Магнитского“ в Соединенных Штатах, мог бы называться режимом санкций имени Навального», — сказал Боррель (цитата по «Интерфаксу»).
3 сентября официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил, что Евросоюз «оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер» после инцидента с отравлением Навального.
Как сообщает The New York Times, возможное введение санкций против России обсуждают власти Германии, однако, по словам источника издания, ограничительные меры не должны привести к затягиванию переговоров по вопросам ситуации на Украине и в Сирии.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти