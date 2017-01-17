Россия выведет из Сирии еще четыре бомбардировщика Су-24

Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Россия в ближайшее время выведет еще четыре бомбардировщика Су-24, передает «Интерфакс».

«Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения», — сказал Картаполов.

Он пояснил, что сокращение состава российской группировки вооруженных сил в Сирии ведется в соответствии с решением президента России Владимира Путина.

В конце декабре Путин заявил о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Он также добавил, что согласен с предложением Минобороны по сокращению российского военного присутствия в Сирии. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 12 января заявил, что на территорию России с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на информированный источник, что Россия намерена сократить группировку Вооруженных сил в Сирии до уровня, который необходим для обеспечения безопасности.

Собеседник агентства добавил, что у России в Сирии останутся авиагруппа на аэродроме «Хмеймим», пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус, зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы «Бастион».