Прямой эфир
59,44
63,62
55,82
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Путин сравнил с проститутками заказчиков «фальшивок против Трампа»
Киев рассказал о документах с просьбой Януковича о вводе российских войск
Прокремлевские эксперты назвали основные угрозы команде Собянина перед выборами мэра
Алексей Навальный попросил Артемия Лебедева предоставить информацию о госконтрактах студии

Россия выведет из Сирии еще четыре бомбардировщика Су-24

Новости
19:43, 17 января
25
1
Поделиться

Командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Россия в ближайшее время выведет еще четыре бомбардировщика Су-24, передает «Интерфакс».

«Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения», — сказал Картаполов.

Он пояснил, что сокращение состава российской группировки вооруженных сил в Сирии ведется в соответствии с решением президента России Владимира Путина.

В конце декабре Путин заявил о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Он также добавил, что согласен с предложением Минобороны по сокращению российского военного присутствия в Сирии. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 12 января заявил, что на территорию России с авиабазы Хмеймим уже перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на информированный источник, что Россия намерена сократить группировку Вооруженных сил в Сирии до уровня, который необходим для обеспечения безопасности.

Собеседник агентства добавил, что у России в Сирии останутся авиагруппа на аэродроме «Хмеймим», пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус, зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы «Бастион».

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Джон Маккейн: «Единственный язык, который понимает Путин, — это язык силы»
Чего больше всего боятся губернаторы, кто в приоритете у власти и какая книга по экономике поможет разобраться во всем
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2