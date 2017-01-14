Большинство россиян заявили о страхе других стран перед Россией

Россию боятся другие страны в мире, считают 86% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», которые публикует «Интерфакс».

Из тех, кто считает, что Россия боятся в мире, 75% респондентов ответили, что это хороший показатель. Также 67% россиян уверены, что в последние время влияние России в мире растет, а 19% говорят о том, что оно снижается. Рост влияния России респонденты объясняют ростом военной мощи (14%), проведением правильной внешней политики (11%) и заслугами президента (7%).

Около половины россиян (48%) считает, что к России в мире относятся плохо, и 42% — что хорошо. При этом больше половины (51%) респондентов заявили, что отношение к России в мире необъективное, другой точки зрения придерживаются 36% россиян.

Также 68% ответивших заявили, что они живут в богатой стране, при том, как о бедности России рассказали 33% опрошенных. Передовым и развитым государством Россию считают 65% населения, а свободной Россию называют 70% ответивших.