Больше половины россиян выступили за отставку правительства

Более половины россиян (53%) выступили за отставку правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», сообщают «Ведомости».

Основными претензиями к работе правительства респонденты назвали неспособность справиться с ростом цен и падением доходов (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%) и недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

В ноябре 2016 года за отставку правительства выступали 33% россиян.

Красильникова отметила, что в России «происходит неуклонное ухудшение общественных настроений». «Выступая за отставку правительства, люди говорят, что все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются», — добавила она. При этом роль премьер-министра для людей невелика, подчеркнула Красильникова. По ее словам, процент выступающих за отставку был бы выше, если бы были намеки на другое правительство.

Социолог также отметила, что у россиян растет самостоятельность и они меньше надеются «на авось и на государство». Все это стало следствием повышения пенсионного возраста, отмечает социолог. «Это подтвердило опасения россиян, что государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства», — сказала социолог.

О планах правительства повысить пенсионный возраст в России стало известно летом 2018 года, осенью соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно нему, возраст выхода на пенсию для россиян будет постепенно повышаться до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас 60 и 55 соответственно).