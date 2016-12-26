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Ховринскую больницу снесут и построят жилье на ее месте

Новости
14:42, 26 декабря
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Недостроенное здание Ховринской больницы снесут, а на его месте построят жилье. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. 

«Мэр Москвы Сергей Собянин принял принципиальное решение о сносе за счет средств бюджета недостроенного здания Ховринской больницы. На месте долгостроя предполагается построить жилье для нужд города»,  —  заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по нестандартному проекту: она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах. Через пять лет проект «заморозили», и больница осталась недостроенной.

Выставить долгострой на торги планировали в 2014 году для последующего сноса за счет инвесторов и строительства нового медицинского учреждения.

В апреле на выставке Hannover Messe-2016 о сносе Ховринской больницы уже за счет городского бюджета заявила заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Она отметила, что освобожденный земельный участок выставят на торги. Тогда планировалось, что инвесторы смогут построить там любую недвижимость, кроме жилья. 

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