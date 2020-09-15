Болгария назвала имена россиян, подозреваемых в причастности к отравлению бизнесмена «Новичком»

Прокуратура Болгарии назвала имена россиян, которых считает причастными к отравлению «Новичком» бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015 году. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В конце января 2020 года сообщалось, что прокуратура предъявила обвинения по этому делу трем людям. Сейчас она сообщила, что речь идет о Георгии Горшкове (настоящее имя — Егор Гордиенко), Сергее Павлове (Сергей Лютенко) и Сергее Федотове (Денис Сергеев).

Ранее издания The Insider и Bellingcat называли Гордиенко сотрудником ГРУ. После поездки в Болгарию он перестал использовать фамилию Горшков.

В заявлении прокуратуры Болгарии сказано, что 15 февраля 2015 года подозреваемые прилетели в Софию тремя разными рейсами. Следователям удалось установить, какие машины арендовали обвиняемые и какими гостиничными номерами и квартирой они пользовались.

В начале сентября The Insider писал, что 25 августа болгарские власти были вынуждены приостановить расследование отравления Гебрева из-за того, что он не смог получить результаты своих анализов из финской лаборатории. В прокуратуре сообщили, что закончили следственные действия внутри Болгарии и ждут ответа от иностранных коллег.

Емельяна Гербева, его сына и директора его фирмы «ЕМКО» госпитализировали 28 апреля 2015 года. У них диагностировали «острую интоксикацию фосфорорганическими соединениями».

Через год возбужденное дело было прекращено, поскольку следствию не удалось установить причастных к отравлению. В октябре 2018 года Гебрев сообщил властям, что после изучения дела Скрипалей у него появились основания полагать, что его тоже отравили «Новичком», и попросил возобновить расследование.