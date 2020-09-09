Болельщику ЦСКА, вывесившему на стадионе протестный флаг Беларуси, на год запретили посещать матчи

Савеловский суд Москвы на год запретилпосещать спортивные мероприятия болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому, который в августе вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг и скандировал лозунг «Жыве Беларусь». Об этом сообщает агентство «Москва».

Голембевского признали виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (статья 20.31 КОАП). Его также оштрафовали на три тысячи рублей.

На заседании суда Голембевский объяснил свой поступок тем, что хотел «проявить солидарность с жертвами произвола» со стороны белорусской милиции, передает «Медиазона». Мужчина отметил, что не считает свои действия правонарушением.

Дополнено. Еще восьмерых болельщиков ЦСКА оштрафовали на три тысячи рублей за то, что они вывесили бело-красно-белый флаг во время матча, сообщает ТАСС. Им также запретили посещать спортивные соревнования сроком от шести месяцев до года.

И флаг в поддержку Белоруссии pic.twitter.com/GyN6RdwkPF — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020

«ОВД-Инфо» отмечает, что на 9 сентября назначены судебные заседания еще у нескольких болельщиков.

15 августа полиция задержала около 15 фанатов ЦСКА за лозунги «Жыве Беларусь» на матче с «Тамбовом». Они стали скандировать лозунги после того, как белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин забил второй гол в ворота «Тамбова».